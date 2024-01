Due gol subiti in 15 minuti. Ora sotto con Sansepolcro

Cade dopo dieci risultati utili consecutivi il Tau Altopascio. Lo fa incassando, per la prima volta dall’inizio del torneo, tre gol in una sola partita. Il Montevarchi rappresentava un’avversaria impegnativa e si sapeva, ma certamente nessuno avrebbe mai immaginato di incassare due gol nel primo quarto d’ora. L’approccio evidentemente non ha funzionato. Poi il tentativo di rimonta, ma dopo il gol di Odianose è arrivato il 3-1 ed è stato il game over. Ci si è messa anche la legge dei grandi Numeri, visto che l’Aquila non vinceva in casa dal 22 ottobre, 2-0 al Poggibonsi e al “Brilli Peri“ i rossoblu erano reduci da tre ko ed un pareggio. Gli amaranto rimangono in zona play-off, al quarto posto, con il secondo miglior attacco. Ma stavolta qualcosa si è inceppato.

Pronti via e subito Capparella e compagni si sono trovati sotto in doppio svantaggio. Un semplice incidente di percorso che ci può stare e che, anzi, potrebbe anche paradossalmente aiutare la truppa di mister Venturi a completare il percorso di crescita e di esperienza. Gli amaranto costituiscono uno dei team più giovani del girone e hanno coniugato al meglio i risultati con la valorizzazione di molti ragazzi del vivaio. Bisognerà anche recuperare gli infortunati: purtroppo l’attaccante Andolfi starà fuori ancora per diverse settimane, la speranza è quella di avere Biagioni e Quilici a breve. Domenica prossima al Comunale di via Rosselli arriverà il Sansepolcro, terzo peggior reparto offensivo e specialista in pareggi, ben 9, secondo in questa specialità dietro al Grosseto. All’andata finì 4-0 per l’Altopascio, ma bisognerà dimenticare quel risultato per non sottovalutare l’avversario. Dopo il Sansepolcro comincerà un trittico difficilissimo, con Grosseto e Seravezza in trasferta e il Livorno in casa, gara che potrebbe essere giocata altrove per motivi di ordine pubblico, se ci sarà un afflusso notevole di tifosi labronici.

Massimo Stefanini