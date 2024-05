Due giorni nella natura. Torna la Scarpinata

Sabato 25 e domenica 26 maggio Vis Movendi , in collaborazione con le Associazioni delle Frazioni di Sassi, Cascio, Campo, Palleroso, il Museo della Linea Gotica di Molazzana, organizza la IV edizione de "La Scarpinata della Garfagnana – Due giorni a camminar per borghi".

Un appuntamento ormai classico per il territorio, che unica il territorio e le sue bellezze con lo sport all’aria aperta. Per iscriversi è necessario contattare Vis Movendi tramite l’indirizzo mail [email protected] oppure su Whatspp al 3792906924. La scarpinata si propone di promuovere il turismo lento attraverso la riscoperta di vecchi sentieri (alcuni appositamente riaperti) per raggiungere antichi borghi e borgate semi abbandonate, veri e propri scrigni che nascondono ricchezze storiche, naturalistiche , paesaggistiche nonché tradizioni e sapori antichi.

L’evento è adatto solo a persone adulte (maggiori di 12 anni) con la propensione al cammino e un certo grado di allenamento a questo tipo di attività visto che in 2 giorni si percorreranno circa 35 km con dislivelli positivi superiori ai 800 metri. Lo sforzo tuttavia non sarà vano perché i partecipanti saranno ripagati dalle meraviglie che il territorio della Garfagnana sa offrire nonchè dal gusto dei piatti che troveranno nei borghi che saranno raggiunti cammin facendo. La partenza è fissata alle 9 dalla Cittadella dello Sport "Yuri Micchi" a Castelnuovo e l’itinerario del primo giorno prevede la salita a Sassi attraverso il sentiero di Grancia. Poi, le relatice soste, Molazzana, Broglio, Cascio e chiusura ai 17 km della prima tappa a Campo. Il giorno successivo da Campo, La Barca, Ponte di Campia, Riana, Fosciandora , Ponte di Ceserana, Acquabona , Pastine, Palleroso. Nel pomeriggio da Palleroso a Novicchia per ritornare, dopo 18 km, a Castelnuovo alla Cittadella dello Sport "Yuri Micchi".

Dino Magistrelli