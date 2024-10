Due giorni di open day gratuiti per scoprire il teatro

Due giorni di porte aperte e prove gratuite di teatro oggi e giovedì 3 ottobre: la Cattiva Compagnia, compagnia teatrale che ogni anno organizza con grande successo il Lucca Teatro Festival, lancia la due giorni di porte aperte e prove gratuite per i corsi di teatro per bambini, ragazzi ed adulti. Due le location che quest’anno ospiteranno i laboratori teatrali, la sala corsi nella sede della Croce Verde di Ponte a Moriano a Lucca (via Luigi Vecchiacchi, 17) e l’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara a Porcari (via Roma,121).

Oggi e il 3 ottobre si potranno provare gratuitamente i corsi in partenza presso la Croce Verde di Ponte a Moriano: martedì 1 ottobre, teatro adulti + dizione (alle ore 21) e giovedì 3 ottobre, Teatro Junior/Teen (età 9/16), ore 18. Mentre presso l’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari: martedì 1 ottobre, Teatro Junior (età 6/11), ore 17 e giovedì 3 ottobre, Teatro Teen (età 12/17), alle 16.