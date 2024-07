Due giorni di eventi per i trent’anni del Golf

Il Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana ha festeggiato il trentesimo anniversario della nascita con due giorni di eventi. Nell’occasione il vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della Federgolf Nicola Risaliti ha consegnato al presidente del Circolo garfagnino Rodolfo Lombardi due targhe commemorative dell’evento, una del presidente federale Franco Chimenti ed una del presidente regionale Andrea Scapuzzi.

Il primo giorno, a cominciare dal tardo pomeriggio, si è svolto l’aperitivo allo stand "Legendario" appositamente creato presso il circolo per l’occasione, seguito dalla cena, con la musica della The Puppies Jazz Band. In un intermezzo si sono svolte le premiazioni del trofeo "Legendario Cup". Nel pomeriggio del giorno successivo sono iniziate le celebrazioni ufficiali aperte dal discorso del presidente Golf Club Garfagnana Rodolfo Lombardi.

"Il primo pensiero di gratitudine - ha esordito Lombardi, in carica da pochi mesi - va al gruppo dei soci fondatori che trenta anni fa dettero corpo a un progetto che sembrava temerario e che invece in questa celebrazione hanno visto riconosciuta la loro lungimiranza. Poi un grazie sentito ai due presidenti che mi hanno preceduto, Benito Casci e Pierluigi Barsanti, i quali si sono divisi per 15 anni ciascuno, l’onere della guida dell’associazione. Un grazie poi a tutti i soci che negli anni hanno frequentato il nostro Golf Club e hanno di fatto collaborato alla sua crescita ed al suo consolidamento. Insieme a loro tutti gli sponsor, sempre più numerosi, il cui sostegno è fondamentale per la vita dell’associazione".

Lombardi ha colto l’occasione per ringraziare i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e sportive intervenuti all’evento, a cui ha ricordato il contributo, assolutamente non trascurabile, del Golf Club Garfagnana allo sviluppo del movimento golfistico nazionale, attraverso una continua attività di promozione che ha portato negli anni oltre 300 persone ad accostarsi per la prima volta a questa pratica sportiva. Lombardi ha ricordato poi che il golf, spesso visto in Italia come uno sport elitario, sia invece quello più popolare e praticato al mondo. Infatti a fronte dei 90mila golfisti in Italia, ce ne sono ben 9 milioni in tutta Europa e oltre 75 milioni nel mondo.

"Le strutture del Golf Club Garfagnana - ha concluso Lombardi - costituiscono una risorsa fondamentale per il territorio, sia per l’evidente supporto alla sua vocazione turistica, sia per la possibilità data a tutti gli abitanti della Valle di praticare questo bellissimo sport. Infine auspico un coinvolgimento ed un sostegno più diretto delle amministrazioni pubbliche nella gestione corrente e nell’auspicato futuro sviluppo di una struttura che è diventata di fatto un patrimonio della comunità dell’intera Valle del Serchio".

Dino Magistrelli