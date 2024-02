Due bandiere arancioni nella nostra provincia per turismo innovativo

Il marchio di qualità turistico ambientale delTouring Club Italiano “piove“ anche su alcune località del nostro comprensorio. In Toscana sono complessivamente 43 i luoghi certificati Bandiera Arancione per il triennio 2024-2026. Nella nostra provincia “bollino“ di qualità solo per Barga e Montecarlo. La Bandiera arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai Comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, che trovano nel turismo concrete opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità.