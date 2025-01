Due autori storici del “Vernacoliere“ sabato 18 al circolo Arci

I due libri portano la firma di due autori storici del Vernacoliere. Si tratta di “Quasi Tutto Ciò Che Vuoi“ di Fabio Nocchi e “Geova Heart Mother“ di Ettore Ferrini. Nocchi è anche da vent’anni autore di Striscia la Notizia, Ferrini è ideatore, direttore, e autore della rivista satirica digitale L’Odio. La presentazione delle due pubblicazioni è in programma per sabato 18 gennaio al Circolo Arci di Sant’Alessio alle 21.30. Per la speciale occasione saranno presenti sul palco anche gli autori de L’Odio Gabriele Moretti, Sebastiano Lo Monaco e Carlo Zanna.