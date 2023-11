"Due attività messe in ginocchio dalla decisione del Comune"

“Un’ordinanza di sgombero notificata di venerdì, nel pieno dei giorni dei Comics, per intimare le due attività commerciali attualmente presenti a lasciare i locali del Mercato del Carmine entro lunedì. Con questa decisione, il sindaco Pardini e gli assessori Buchignani e Granucci mettono in ginocchio e buttano in mezzo ad una strada due famiglie lucchesi, che faticheranno non poco per rialzarsi. Perché tutti i nostri appelli per trovare una soluzione condivisa sono caduti nel vuoto?“. Così i consiglieri comunali del centrosinistra Daniele Bianucci e Valentina Simi, in merito alla decisione del Comune di sgombrare il Bar del Sole e la Macelleria Simonetti dal Mercato del Carmine.

”Eppure il sindaco, Buchignani e Granucci – aggiungono Bianucci e Simi – avevano avuto quasi un anno e mezzo per trovare una soluzione condivisa con la controparte, che fosse equilibrata, che non schiacciasse la vita di due famiglie e che permettesse al progetto di riqualificazione del Mercato del Carmine di non rimanere impantanato in liti che invece potevano essere risolte senza la presunzione di rovinare nessuno”.