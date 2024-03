Drusilla, annullato lo show. Al suo posto Edoardo Leo

Era stato posticipato a maggio. Ora, per il perdurare dell’indisposizione di Drusilla Foer, la produzione dello spettacolo ha annullato per questa stagione tutta la tournée di “Venere nemica“, comprese le date inizialmente previste al Teatro de Giglio da venerdì 1 a domenica 3 marzo, successivamente appunto spostate al 3, 4 e 5 maggio. Lo spettacolo “Venere nemica“ verrà per questo sostituito con “Ti racconto una storia“ (letture semiserie e tragicomiche) con Edoardo Leo, in programma al Teatro del Giglio venerdì 3 (ore 21), sabato 4 (ore 21) e domenica 5 maggio (ore 16). Ti racconto una storia è un reading-spettacolo prodotto da Stefano Francioni Produzioni, con musiche di Jonis Bascir, che unisce appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Vent’anni di appunti, ritagli, ricordi e risate trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. Uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica; una riflessione su comicità e poesia che, in fondo, non sono poi così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri - Benni, Calvino, Marquez, Eco - ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo. Tra i mille lavori dell’attore anche l’irresistibile “Io cè“ del 2018. Nell’ottobre del 2021 ha presentato il suo primo documentario, Luigi Proietti detto Gigi, dedicato appunto all’attore romano e suo punto di riferimento scomparso da pochi mesi, per cui ha ricevuto un premio speciale ai Nastri d’Argento l’anno seguente, mentre a fine novembre esce al cinema Lasciarsi un giorno a Roma, nuovo film diretto, scritto e interpretato da lui. A inizio 2023 torna al cinema come regista ed attore in I migliori giorni, film diretto con Massimiliano Bruno; nell’estate invece è presente sempre con Bruno con il film I peggiori giorni. L’8 febbraio 2024 è ospite della terza serata del Festival di Sanremo per promuovere Il Clandestino, nuova fiction che andrà in onda dall’8 aprile.