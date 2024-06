Spaccia nel parco giochi dei bambini, denunciato minorenne

Lucca, 6 giugno 2024 – Lo scorso 30 maggio i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un 17enne di Capannori, studente, incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri, che nei giorni precedenti avevano ricevuto diverse segnalazioni in merito ad attività di spaccio nell’area del parco “Ai giardini”, sito nella via dei Biccelli di Marlia, hanno effettuato un controllo nella zona. Mentre i Carabinieri transitavano col veicolo di servizio davanti al parco, hanno notato un giovane che nella penombra ha tentato di disfarsi di qualcosa. Insospettiti, i militari dell’Arma si sono avvicinati al giovane 17enne e, nell’eseguire una prima ricognizione nello spazio circostante, hanno rinvenuto sotto uno scivolo per bambini un panetto di sostanza stupefacente tipo hashish del peso di circa 90 grammi. A terra, a poca distanza dal ragazzo, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione personale, eseguita con non poche difficoltà a causa della resistenza opposta dal minore, ha consentito di recuperare altri 30 grammi della stessa sostanza e 0,10 grammi di marijuana, che il 17enne occultava negli slip. I Carabinieri hanno trovato anche 135 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio. L’indagine è al vaglio della Procura minorile.