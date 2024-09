Modifica una mascherina Ffp2 per nasconderci la cocaina. Arrestato un 49enne

Lucca, 6 settembre 2024 – Le mascherine Ffp2 fanno riaffiorare a tutti, istintivamente, il ricordo del periodo della pandema da Covid 19. Mesi di paura e sgomento, che sono ormai alle spalle. C’è però anche chi continua ad usarle, per scopi ben meno nobili rispetto al cercare di salvare la propria vita. La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 49 anni per il reato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante la sera dello scorso 3 settembre, alle ore 20, i poliziotti delle volanti, durante l’attività di perlustrazione del territorio, hanno notato una Volkswagen Sharan, che transitava a velocità sostenuta in via Fambrini. I poliziottii hanno così deciso di procedere al controllo dell’automobilista, che, nonostante i segnali acustici attivati per arrestare la marcia al veicolo, ha continuato imperterrito la marcia. L’automobilista è stato poi bloccato in via Pieve di Brancoli. Una situazione decisamente spiacevole.

Durante il controllo, gli agenti hanno notato una mascherina di tipo Ffp2 di forma anomala, appesa allo specchietto retrovisore e insistentemente osservata dal guidatore. A quel punto è partito un controllo anche a quell’oggetto. Una volta palpta, infatti, i poliziotti si sono resi conto che all’interno c’erano ocultati ben 6 involucri in cellophane di colore giallo, contenenti della sostanza in polvere che dal successivo esame narcotico, effettuato dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica è risultata essere cocaina, per il peso complessivo di 5,97 grammi.

La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro da 6,89 grammi. Trovata la droga nell’auto dell’uomo, è stato deciso di procedere anche con la perquisizione della casa dell’uomo. Lui, per depistrare le ricerche, ha da subito iniziato a indicare un indirizzo sbagliato. Il lavoro dei poliziotti, però, ha consentito di trovare la vera abitazione dell’uomo. All’interno della camera da letto sono state trovate e sequestrate altre sostanze stupefacenti. Si trattava di altra cocaina, per un totale di circa 130 grammi, nascosti in panetti in due calzini, oltre a 300 euro in contanti, due bilancini di precisione e una serie di materiale per il confezionamento. L’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria.