Nasconde la droga nell'auto dei carabinieri dopo un controllo: arrestato

Lucca, 3 settembre 2024 – Lo scorso venerdì mattina, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri di Lucca hanno tratto in arresto un 24enne, marocchino con precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo eseguito sulla via Sarzanese, in località Maggiano, i Carabinieri hanno fermato il giovane mentre era alla guida di uno scooter Yamaha T-Max. Dai primi controlli è emerso che il ragazzo stava guidando senza patente, violazione per la quale era recidivo, e – visto che doveva essere identificato – è stato fatto salire sull’auto del Carabinieri per il successivo accompagnamento presso gli uffici della caserma del Cortile degli Svizzeri. Durante il tragitto, però, i Militari hanno notato che il 24enne ha estratto un involucro dagli slip, per poi nasconderlo sotto il sedile.

Al suo interno 8 bustine contenenti 8 grammi di eroina e tre bustine in cellophane contenenti circa due grammi di cocaina. A questo punto i Carabinieri hanno deciso di eseguire anche una perquisizione presso il domicilio del giovane, dove sono stati rivenuti ulteriori 16 grammi circa di cocaina, un bilancino elettronico, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e 400 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento delle attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di legge, è stato trasferito presso la casa circondariale “San Giorgio” di Lucca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria