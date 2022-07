Dove riscoprire dolcezze antiche

La "Pasticceria Marinella" si trova a Monte San Quirico ed è un’attività a conduzione familiare che, dal 1991, delizia tutti i suoi clienti con specialità di ogni tipo. Nel 1995 l’attività si è espansa al mondo dei gelati, prodotti artigianalmente nel laboratorio del locale. Tra i gusti preferiti dai clienti rientrano senza dubbio i grandi classisi alla crema, mentre i gelati che quest’anno risultano essere più di moda sono la nocciola e il pistacchio. Da non dimenticare anche il gusto “Piatto Forte Lucchese“, una torta trasformata anche in gelato e che si compone di: buccellato, caffè, crema e mascarpone. Un dolce lucchese antico, che nel tempo ha rischiato di essere dimenticato e che da "Marinella" è possibile tornare a scoprire nuovamente anche in versione gelato.