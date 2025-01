Doppia visita guidata gratuita al Puccini Museum e Palazzo Esposizioni

Un pomeriggio evento per scoprire la vita le opere i luoghi pucciniani assieme alle suggestioni della pittura contemporanea ispirata grande musica del compositore lucchese. In occasione della mostra “La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini. Chi pose tanta forza nel tuo cuore?…” al Palazzo delle Esposizioni, in piazza San Martino, la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Giacomo Puccini organizzano una doppia visita guidata gratuita per domani. Si inizia alle 16.30 al Puccini Museum che ospita la mostra “29 novembre 1924 si è spenta una luce sul mondo” dedicata alle ultime settimane di vita di Giacomo Puccini con cimeli, filmati d’epoca e documenti inediti.

A seguire visita guidata alla mostra “La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini” al Palazzo delle esposizioni, assieme alla curatrice della mostra Riccarda Bernacchi. La visita, per un massimo di 25 persone, è gratuita ma su prenotazione, telefonando al numero 0583 1900379 – email [email protected].

La mostra “La pittura contemporanea di Luca Paparo e Sandra Rigali incontra Puccini. Chi pose tanta forza nel tuo cuore?…” al Palazzo delle Esposizioni di Lucca è aperta fino 26 gennaio a ingresso gratuito dal martedì alla domenica ore 15-19. La mostra “29 novembre 1924. Si è spenta una luce sul mondo” - Puccini Museum – Casa natale resterà aperta fino al 23 febbraio nei giorni di lunedì mercoledì giovedì con orario di visitga 10-14.30, in più anche venerdì, sabato e domenica con orario 10 -17:30, chiuso il martedì.