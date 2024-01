Doppia rotonda a Lunata. Assegnati i lavori. Partiranno a breve e finiranno entro l’estate

Sarà l’impresa edile Panza srl, con sede a Capannori in via Don Emilio Angeli, ad eseguire i lavori, al via entro breve tempo, della doppia rotatoria in via della Madonnina e in via dell’Ave Maria a Lunata, sulla Pesciatina. La notizia è confermata dalla determinazione numero 48 del 17 gennaio 2024. Opera attesa da decenni. Adesso ci siamo. L’importo totale del progetto è di 715 mila euro, di cui 500 mila come base contrattuale e circa 215 mila di somme a disposizione. La copertura finanziaria è garantita per 530.132,48 euro con mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti e per 184.867,52 euro con contributo della Provincia di Lucca. Cinque le ditte che hanno partecipato alla gara di appalto, tutte della Provincia di Lucca, tranne una, di Greve in Chianti. La valutazione tecnica ha condotto, come prevede l’iter procedurale, all’aggiudicazione. Ora si può dare lo start al cantiere. A primavera il taglio del nastro. La giunta il 5 settembre ha approvato il progetto definitivo-esecutivo.

Sembrava che tutto partisse tra 2019 e 2020 ma ricorsi al Tar e pandemia hanno rallentato il progetto. L’apertura del cantiere in un primo momento era prevista nella seconda metà del 2023, invece è slittato al 2024, tra varianti urbanistiche e procedure legate agli espropri.

L’infrastruttura in questione, rappresenta l’ultima tappa del progetto generale finalizzato all’eliminazione totale dei semafori lungo la via Pesciatina. La nuova variante urbanistica si era resa necessaria per andare incontro alle esigenze e alle richieste dei cittadini, le cui proprietà sono interessate dalla nuova infrastruttura stradale.

Si prevede anche di trasformare in parcheggio pubblico l’attuale spazio sosta privato dell’istituto di credito, garantendo così un maggior numero di posti auto a servizio delle attività della zona. Inoltre sarà realizzato il collegamento fra la pista ciclabile di via della Madonnina e quella di via dell’Ave Maria. Con quest’opera si realizza il completamento del sistema viario, con i rondò di località Papao e della frazione di Zone. Il traffico sarà fluidificato, l’attuale semaforo nelle ore di punta provoca notevoli code, sia in direzione di Lucca sia in quella opposta. Finalmente anche la burocrazia si è arresa. I lavori cominceranno a breve, per essere completati prima dell’estate. Massimo Stefanini