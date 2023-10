Doppia rotatoria, gara di appalto. Cantiere: l’apertura slitta al 2024

La prossima settimana parte la procedura di appalto che avrebbe dovuto essere avviata entro il mese di settembre per la fondamentale opera della doppia rotonda all’incrocio tra la Pesciatina e via della Madonnina e dell’Ave Maria, a Lunata.

La notizia è confermata dal Comune. La giunta il 5 settembre ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’importo complessivo di 715.000 euro. Dopo i necessari adeguamenti e varianti a livello urbanistico, è stata la burocrazia a rallentare l’iter. Sono stati previsti gli stanziamenti a copertura dei costi dell’intervento: 530.132,48 euro mediante contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti; 184.867,52 euro finanziati con contributo della Provincia di Lucca. C’erano però da correggere anche alcune imprecisioni di varia natura e specificare il piano particellare d’esproprio, l’inquadramento territoriale, l’estratto catastale; quelli cartografici, planimetrie, segnaletica verticale, analisi sui flussi di traffico, deflessione e visibilità, regimazione acque meteoriche, pubblica illuminazione.

Bisognava inquadrare meglio tutti questi aspetti, come emerge dalla determinazione numero 1175 dello scorso 28 settembre. Adesso però ci siamo. Sembrava che tutto partisse tra 2019 e 2020, ma ricorsi al Tar e pandemia hanno rallentato il progetto.

L’apertura del cantiere in un primo momento era prevista nella seconda metà del 2023, invece si andrà al 2024. L’opera, attesa da decenni, rappresenta l’ultima tappa del progetto generale finalizzato all’eliminazione totale dei semafori lungo la via Pesciatina. La nuova variante urbanistica si era resa necessaria per andare incontro alle esigenze e alle richieste dei cittadini le cui proprietà sono interessate dalla nuova infrastruttura stradale. Si prevede anche di trasformare in parcheggio pubblico l’attuale spazio sosta privato dell’istituto di credito, garantendo così un maggior numero di posti auto a servizio delle attività della zona.

Inoltre sarà realizzato il collegamento fra la pista ciclabile di via della Madonnina e quella di via dell’Ave Maria. Con quest’opera si realizza il completamento del sistema viario, con i rondò di località Papao e della frazione di Zone.

Massimo Stefanini