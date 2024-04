Dopo la riqualificazione riapre Arté

Il tetto rifatto e che permetterà di godere di una climatizzazione tale per cui la struttura sarà fruibile 12 mesi e in tutte le ore della giornata, ma anche poltrone più confortevoli e molto altro. Dopo anni di chiusura, domenica 7 aprile, alle 18, torna ad alzarsi il sipario del cinema-teatro Artè di via Carlo Piaggia, a Capannori, dopo gli importanti lavori di riqualificazione con l’obiettivo di massimizzarne l’utilizzo e rendere la struttura più funzionale, anche dal punto di vista energetico. La riapertura avvverrà con una iniziativa che si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e vedrà uno spettacolo di stand-up comedy e musica a cura di Matteo Cesca e Meme Lucarelli.

A partire da venerdì 12 aprile Artè riprenderà la propria attività tornando ad ospitare spettacoli, concerti e proiezioni cinematografiche.

“E’ con grande soddisfazione che domenica prossima riapriamo al pubblico Artè, dopo una importante opera di riqualificazione con cui abbiamo reso il cinema-teatro di Capannori più bello, confortevole e utilizzabile tutto l’anno, tutti i giorni e in ogni orario, massimizzandone quindi la fruizione, affinchè possa svolgere appieno la sua vocazione di spazio privilegiato per il cinema, il teatro e la cultura“, ha detto il sindaco, Luca Menesini.

Ma.Ste.