Dopo il maltempo oggi Enel interviene alla cabina di Cerasomma

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di ricostruzione del sistema elettrico locale danneggiato dai fenomeni di maltempo del mese scorso, oggi effettuerà un intervento di restyling della rete nel territorio comunale di Lucca, con particolare riferimento alla cabina denominata “Cerasomma”, che costituisce uno snodo elettrico importante per la zona, finora in parte alimentata con un gruppo elettrogeno. I tecnici dell’azienda hanno dovuto ricostruire in toto le apparecchiature interne alla cabina e i collegamenti delle linee.