Dopo il break estivo il Centro Chiavi d’Oro riprende le attività

2Il comitato di gestione del Centro Chiavi D’Oro rende noto che le attività, sospese in occasione della pausa estiva, riprenderanno sabato 9, secondo il consueto orario 15.3018.30 e nelle solite modalità. I giorni della settimana individuati per lo svolgimento di tali attività, informa il comitato di gestione, sono in particolare la domenica, il martedì e il venerdì.