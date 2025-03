Donne e musica. Michela e Ilaria leggono la storia

La Giornata Internazionale della Donna è l’occasione per celebrare le conquiste femminili in ogni ambito, inclusa la musica, che “al femminile” è sempre stata sinonimo di forza, creatività e cambiamento. Giovedì 6 marzo alle 10, all’Auditorium del Suffragio, l’Associazione Musicale Lucchese propone un appuntamento per ricordare le grandi compositrici e interpreti, dalla classica al pop, passando per il jazz, il rock e il country. Lo fa, ovviamente, con due donne, due bravissime musiciste: la cantante jazz Michela Lombardi e la cantante e polistrumentista Ilaria Biagini, che porteranno il pubblico alla scoperta di musiciste che sono state e sono ancora oggi pioniere dei diritti delle pari opportunità, partendo dal Settecento di Anna Magdalena Bach per arrivare alle sonorità contemporanee di Billie Eilish. L’incontro fa parte della stagione Musica Ragazzi che l’AML dedica in particolare agli studenti delle scuole, per avvicinarli alla musica, non solo quella classica.

Cosa hanno in comune Cécile Chaminade e Billie Holiday? Come Taylor Swift e Beyoncé sono divenute due punti di riferimento nel mondo del pop? Partendo dalla classica, Lombardi e Biagini accompagneranno il pubblico alla scoperta di compositrici e interpreti che, in vari modi, hanno davvero fatto la storia della musica grazie non solo al loro indiscusso talento, ma anche alla voglia di affermarsi come donne in un ambiente da sempre molto maschile.

Il concerto è dedicato ai ragazzi, ma è aperto a tutto il gentile pubblico. Il costo del biglietto è di 3 euro. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Musicale Lucchese, tel. 0583 469960, [email protected]. La Stagione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Lucca e con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca. L’AML ringrazia Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Studio odontoiatrico associato LDM, Mondial Carta, ASA Dental e Stefano Luisotti, mecenati ai sensi della legge sull’Art Bonus. Media partner sono Gardenia e Bell’Italia.