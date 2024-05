Donne di Puccini. L’omaggio al Maestro

Riccardo Benvenuti è stato e rimane sicuramente uno dei più ragguardevoli talenti pittorici che Lucca ha espresso e, al pari di Giacomo Puccini, ha trovato nella figura femminile la principale fonte di ispirazione della sua opera, dedicando alla donna la maggior parte delle sue opere.

“Le Donne di Puccini“, mostra allestita al teatro del Giglio nell’ambito di “Un teatro sempre aperto”, grazie alla collaborazione fra Comune, con gli assessorati alla cultura e al turismo, Teatro del Giglio e Puccini e la sua Lucca International Festival, vuole essere innanzitutto un ricordo: il ricordo della prima serie di litografie e ritratti delle eroine dei capolavori pucciniani che Benvenuti realizzò nel 1974 e portò in giro per il mondo in mostre ed esposizioni.

E proprio quelle litografie fanno parte della collezione del Puccini e la sua Lucca International Festival che le ha messe a disposizione come corpus di questa esposizione, omaggio al Maestro nel centenario dalla morte. Nel 1987, a seguito del grande successo della serie del 1974, Benvenuti realizzò anche una serie di piatti di porcellana - materialmente prodotti dalla manifattura Fontana dei Medici di Firenze, con speciali pigmenti di particolare pregio - sempre dedicati alle eroine pucciniane. La serie di sei piatti venne patrocinata dal Museo Teatrale della Scala di Milano e ottenne un grandissimo successo: anch’essi fanno parte delle opere esposte.

Completano la mostra alcuni dipinti a olio - gentilmente concessi da collezioni private, quella di L.M.Giorgi e della famiglia Farnesi - sempre a tema femminile, a testimonianza anche della estrema versatilità di Benvenuti, capace di padroneggiare in modo unico ogni tecnica pittorica ed espressiva. La mostra “Le Donne di Puccini“ inaugurerà domani alle 10.30. La sera, alle 21, si svolgerà il concerto lirico sinfonico dedicato alla Festa della Repubblica e incentrato sui personaggi femminili di Puccini, organizzato dal Puccini e la sua Lucca International Festival, con la partecipazione dei Solisti del Festival e dell’Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini.

La mostra resterà visitabile fino al 12 giugno dal martedì al sabato 11.30 - 18, la domenica 11.30 - 19.30. Chiusa il lunedì.