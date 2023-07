Donatella Buonriposi lascia l'Ufficio Scolastico di Lucca, Ilaria Baroni è la sostituta

Sono giorni di abbracci, feste a sorpresa nelle scuole e saluti affettuosi senza fine per Donatella Buonriposi, che con il 31 agosto lascerà l’incarico di Provveditore e andrà in pensione dopo otto anni di guida dell’Ufficio scolastico territoriale. E ora spunta il nome di chi la sostituirà: si tratta della professoressa Ilaria Baroni, originaria di Pistoia. Baroni è stata scelta dalla commissione nominata in sede all’Ufficio scolastico regionale, tra i 19 candidati che si erano proposti per l’incarico che riguarda sia la provincia di Lucca che quella di Massa Carrara. La Buonriposi aveva annunciato che il testimone sarebbe stato raccolto da qualcuno “non lucchese“. Ma la buona fama di Ilaria Baroni è comunque giunta fino alla nostra città, che è pronta ad accoglierla.

Laureata in giurisprudenza all’Università di Firenze, Baroni ha iniziato la propria carriera dirigenziale all’interno delle istituzioni scolastiche nel 1994 come vicaria all’Istituto Capitini di Agliana, in provincia di Pistoia. Nel 2008 ha poi conseguito il titolo di dirigente scolastica e il suo primo incarico è stato, fino al 2011, all’Itc Marchi di Pescia. Dal 2011 al 2015 ha invece guidato il liceo scientifico “Amedeo di Savoia” di Pistoia, città nella quale è rimasta con l’incarico successivo, quello al Itcs “Pacini”. Dal 2021, poi, è stata nominata dirigente tecnica a tempo determinata all’Ufficio scolastico regionale, con funzioni tecnico ispettive. La professoressa Baroni ha espletato anche attività di supporto e affinacamentgo all’ufficio di Lucca e Massa Carrara, dove è stata apprezzata. E’ stata anche a capo della sezione pistoiese dell’Associazione nazionale presidi.