Don Rosa saluta Lucca e i fan su Facebook

Come già accaduto al suo arrivo a Lucca, Don Rosa ha scritto un post, ieri, sulla sua pagina Facebook. C’è una sua foto(qui sopra) scattata in piazza Scalpellini, con in mano un piccolo souvenir della città. Questo il testo: "Si parte da Lucca oggi! Grazie a tutti quelli che sono passati alle firme di Don e grazie ai simpaticissimi Panini, in particolare Chaiar ed Enrico che si sono occupati del nostro stand e hanno curato tutto funzionando correttamente. è stato molto divertente essere al festival!".

Molti, ovviamente, i messaggi di ringraziamento dei fan al celebre autore statunitense, creatore della saga di Paperon De’ Paperoni, per la sua presenza a Lucca Comics & Games. Don Rosa è stato uno degli autori più richiesti alle sessioni di firmacopie giornaliere allo stand Panini Comics in piazzale Verdi e il suo incontro con il pubblico di sabato in Sala Tobino a Palazzo Ducale ha fatto registrare il “tutto esaurito“. Ormai non si contano più le presenze di Don a Lucca Comics & Games, ma lui continua a meravigliarsi per l’affetto della gente, per la bellezza della città e per la manifestazione che ha poche rivali nel mondo.

Paolo Ceragioli