Don Giovanni Marovelli festeggia 50 anni di ordinazione presbiterale a San Romano

Oggi, alle 17, nella chiesa parrocchiale di Villetta in Comune di San Romano, festeggia i 50 anni di ordinazione presbiterale don Giovanni Marovelli, un sacerdote molto conosciuto ed apprezzato, che ha svolto la sua attività pastorale sempre alla guida di parrocchie garfagnine, insieme a diversi e importanti incarichi a livello diocesano.

Saranno presenti l’arcivescovo Paolo Giulietti, che impartirà il sacramento della Cresima a un gruppo di giovani, insieme a sacerdoti, autorità civili locali. Vicini a don Giovanni anche i nipoti Naik e Parva Lorenza con le loro famiglie e i cinque pronipoti Lorenzo, Bianca, Arwen, Olivia e Walter Leone, la cognata Marzia e altri parenti e amici. In questo giorno particolare, nel cuore di don Giovanni sarà ancora più forte il ricordo di mamma Teresa e poi di papà Mario e del fratello Marcello prematuramente scomparsi. Don Marovelli è stato ordinato sacerdote dal vescovo monsignor Aldo Forzoni nella chiesa di Livignano di Piazza al Serchio, suo paese natale e dove è vissuto fino all’adolescenza, quando la sua famiglia, con papà Mario, mamma Teresa Bertolini e il fratello più giovane Marcello, si era trasferita a San Martino in Colle in Comune di Capannori. Don Marovelli però era rimasto in Seminario a Massa, diocesi di cui ha fatto parte la Garfagnana fino al 1992, seguendo poi tutto il percorso fino all’ordinazione sacerdotale. Per nove anni è stato a Castelnuovo in qualità di cappellano. Poi parroco a Villetta verso la fine del 1983, dando di volta in volta una mano in alcune parrocchie come a Chiozza, San Pellegrino, Verni, Vergemoli, Trassilico, Castiglione. Nell’aprile 2003 gli è stata affidata anche la cura pastorale della parrocchia di Sillicagnana. Insieme all’attività pastorale ha approfondito gli studi, ha insegnato all’Ipsia e all’Itcg di Castelnuovo e nell’Istituto “Stenone“ a Pisa.

Dino Magistrelli