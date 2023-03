Don Franco, il sacerdote scrittore festeggia i 60 anni di ordinazione

Don Franco Cerri raggiunge il traguardo del sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Tre i momenti per fare memoria di questo traguardo. Domani venerdì 17 marzo alle ore 10 la Santa Messa nella chiesa di San Giusto; sabato 18 marzo alle ore 16 l’incontro con don Franco nella stessa chiesa di San Giusto; domenica 19 marzo alle ore 10,30 la concelebrazione della Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti nella chiesa cattedrale di San Martino.

Franco Cerri è un personaggio dalla lunga storia personale. Arrivò a Lucca nel 1948, profugo da Zara, in Dalmazia, con la madre e il fratello, quando era ancora territorio italiano. Di quegli anni, e del difficile momento della fuga dalla città in cui era cresciuto, ha dato la sua testimonianza nella sede del Consiglio Regionale della Toscana, il 12 febbraio 2019, in occasione della Giornata del Ricordo. Dopo gli studi superiori e teologici nel seminario di Lucca, fu ordinato sacerdote nel 1963.

Nella sua vita di presbitero ha avuto numerosi incarichi: vice rettore in seminario; cappellano a Lido di Camaiore; cinque anni missionario in Rwanda; curato a San Concordio in Contrada e a San Paolino a Lucca; parroco a Ghivizzano; cappellano del carcere di Lucca; direttore della Caritas diocesana; delegato regionale Caritas della Toscana e consigliere della Caritas Italiana; cappellano a Porcari; parroco di Tempagnano di Lunata; parroco di Lunata; vicario moderatore di una zona pastorale della diocesi. Attualmente è rettore della chiesa di San Giusto in Lucca e responsabile del Centro diocesano del Catecumenato degli adulti che si preparano al battesimo e dei giovani adulti che chiedono di completare l’iniziazione cristiana con la Cresima.

Don Franco Cerri è anche giornalista pubblicista, già coordinatore delle pagine di Lucca del settimanale “Toscana Oggi” e ha pubblicato quattro libri: “Graffiature tra sacro e profano a Lucca e dintorni”, 2002, Ed. Coop Firenze 2000; “Tra sacro e profano a Lucca e dintorni. Graffiature 2”, 2012, Maria Pacini Fazzi Editore; “Tra sacro e profano 2013-2017, Graffiature 3”, 2017, Maria Pacini Fazzi Editore; “Dov’è finito il Concilio? Curiosità e stranezze”, 2021, Edizioni Dottrinari. Un quinto libro dovrebbe uscire prossimamente.