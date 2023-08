Per non dimenticare. Messe, libri, mostre e teatro in memoria di don Aldo Mei

Lucca, 3 agosto 2023 - Il territorio lucchese promuove anche quest’anno iniziative in memoria di don Aldo Mei, il sacerdote fucilato il 4 agosto del 1944 da un plotone delle SS naziste. Le celebrazioni per il 79° anniversario sono iniziate ieri: il suono delle campane sulla strada che collega Lucca a Fiano ha dato il via infatti alle celebrazioni.

Anche quest’anno è stato stilato un calendario di eventi per celebrare il sacrificio del sacerdote lucchese. Oggi si svolgerà la tradizionale passeggiata che da Fiano porta al Monte Acuto, percorrendo il Sentiero della Pace e della Memoria. La partenza è prevista per le 18.30 dal piazzale della chiesa di Fiano, nel comune di Pescaglia.

Il cuore delle celebrazioni è domani, giorno dell’anniversario della fucilazione del parroco di Fiano. La giornata sarà aperta dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa della Santissima Trinità in via Elisa a Lucca (alle 10), così come una messa commemorativa sarà celebrata anche a Fiano, nella chiesa parrocchiale, alle 18.30. Sempre a Fiano, alle 17, la chiesa parrocchiale ospiterà la presentazione del libro “Don Aldo Mei, pastore ‘niente’ buono“ di Simonetta Simonetti , che dialogherà con Giovanni Lenzi , don Rodolfo Rossi e Andrea Giannasi .

Alle 21, a Lucca , nel Sotterraneo del baluardo San Regolo (ingresso dall’Orto Botanico) è in programma la proiezione del docufilm ‘Macerie Vive - I luoghi della Memoria della città di Lucca’, realizzato da studentesse e studenti dell’Istituto ‘Machiavelli’, a cura di Emmanuel Pesi e accompagna alla scoperta dei luoghi della Memoria della città di Lucca. A seguire andrà in scena la pièce teatrale ‘Due sguardi di donna per don Aldo’, con Anna Baccei per la regia di Miriam Iacopi . La pièce – realizzata dall’associazione teatrale ‘Nando Guerrieri’, a cura di Luciano Luciani e con le musiche di Francesco Gargano dell’Istituto musicale ‘Boccherini – rilegge la vicenda di don Aldo Mei con gli occhi di suor Margherita , la religiosa vincenziana, testimone delle ultime ore del parroco di Fiano e di Elena Bono (1921-2014), poetessa e scrittrice. La serata terminerà con il corteo, la deposizione della corona e gli interventi istituzionali al cippo commemorativo a Porta Elisa.

Inoltre tutte le domeniche di agosto, dalle 17 alle 19, nella chiesa parrocchiale di Fiano si potrà visitare la mostra fotografica e documentaria dell’Isrec Lucca, curata da Emmanuel Pesi, “L’amore non muore mai. Don Aldo Mei, martire della carità“.

Le iniziative sono promosse dalla Provincia e dai Comuni di Lucca, Capannori e Pescaglia, Unione Comuni Mediavalle del Serchio, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e Arcidiocesi di Lucca, enti che hanno sottoscritto un protocollo dell’intesa specifico per ricordare e far conoscere la figura di don Aldo Mei.

Gli eventi, inoltre, grazie al coordinamento della Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, hanno visto la collaborazione di Istituto Musicale Boccherini, Associazione Presepe Vivente di Ruota, Parrocchia di Ruota, ATVL Lucca, ANPI provinciale di Lucca e sezioni di Lucca, Capannori, Val di Serchio-Garfagnana, La Via della Memoria, Fraternita di Misericordia Fiano-Loppeglia, Parrocchia di Fiano.

Info: Provincia di Lucca – tel. 0583.417481 – email: [email protected]