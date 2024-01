Domenica torna il ’Carnovale’. Cinque giornate di grande festa. Riecco anche il “Porcarese Volante“

Una Fiat Panda Hybryd, una crociera sulla nave Costa Fascinosa e un I-Phone di ultima generazione. Sono i premi messi in palio dalla lotteria collegata al Carnovale (come si dice in gergo) porcarese che, come da noi anticipato, partirà già domenica prossima, 14 gennaio. Ma ci sono altre novità. Sarà il carro allegorico ispirato alla villa di Barbie, sulla scia del successo del film di Greta Gerwig campione d’incassi in tutto il mondo, la punta di diamante dell’edizione 2024 del Carnovale Porcarese. Cinque domeniche di fantastici personaggi in cartapesta realizzati dalle maestranze artigiane che hanno lavorato in paese per tutto l’anno, di maschere, cosplayer e tanto divertimento per grandi e piccini. La tradizionale manifestazione che accompagna il tempo che precede la Quaresima tornerà protagonista in piazza Felice Orsi nei pomeriggi del 14, 21 e 28 gennaio e del 4 e 11 febbraio.

Organizzata dall’associazione Happy Porcari con il patrocinio del Comune di Porcari, il supporto della Croce Verde e dei Fratres locali, degli Alpini, dell’Atletica Porcari e dell’associazione dei commercianti Porcari Attiva, la manifestazione a ingresso gratuito ha potuto contare sull’azienda di noleggio auto a breve e lungo termine Anotherent come main sponsor di questa edizione. Il programma è stato presentato dal sindaco, Leonardo Fornaciari, da alcuni componenti del direttivo di Happy Porcari – Angelo Del Carlo, Giacomo Menchetti, Matteo Martinelli e Gianni Baldocchi – e dall’amministratore di Anotherent, Stefano Silla. La festa inizierà ogni domenica alle 14 e andrà avanti per tutto il pomeriggio con pane e cioccolata offerta gratuitamente a tutti i partecipanti. Oltre alla villa di Barbie, tornerà il carro accessibile – uno dei pochi in Italia – denominato Porcarese Volante, a forma di vascello.

Ci sarà inoltre il carro ispirato al cartone animato Cars, il trenino di Pinocchio e il carro Laguna Blu dedicato all’educazione ambientale. Non mancheranno le consuete attrazioni per bambini. Poi musica con i vari dj, le bande paesane, compresa la Catalani di Porcari. Il 21 e 28 gennaio, durante la seconda e la terza sfilata, ci sarà la presenza dei bambini delle scuole.

Massimo Stefanini