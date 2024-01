Domenica si presenta il nuovo romanzo di Beppe Calabretta

Domenica prossima 14 gennaio 2024, alle ore 17.30, al Centro cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve”, via della Chiesa XXIV, n. 559, Santa Maria a Colle, è in programma la presentazione del romanzo di Beppe Calabretta, Il Mondo limitato, Baroni editore. Luciano Luciani interpella l’Autore sui temi sollevati da questo e altri suoi romanzi. L’evento è a ingresso libero. Si tratta di un romanzo di difficile collocazione tra i generi tradizionali, Il mondo limitato inizia con l’improvvisa sparizione del sindaco della città di L. Le indagini, immediatamente avviate dal Sostituto procuratore Antonio P., porteranno, con fatica, alla luce gli imprevedibili scenari e gli inconsueti attori di quella vicenda.

Perché nulla è davvero come sembra, come dimostra questo nuovo romanzo. Quindi un “viaggio“ curioso e inedito firmato appunto da Beppe Calabretta Al termine della presentazione, domenica, seguirà giro pizza per i presenti. Per prenotazioni è possibile contattare Pietro al numero 333 4876105.