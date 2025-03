Domenica concerto finale delle bande

Domenica, alle 17, al teatro Alfieri, si terrà il concerto finale della XX edizione del corso ’Maestri per banda’. Dirige il concerto finale, l’ormai storico direttore dei corsi maestro Massimo Folli, con il coordinamento del consigliere nazionale dell’Anbima (associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome) Fabrizio Santi.

I corsi di formazione per giovani maestri per banda si sono tenuti quest’anno, nelle scorse settimane, a Camporgiano, a Castiglione e a Castelnuovo ed infine il concerto finale che prevede l’esecuzione di 15 brani diretti dai giovani maestri, scelti dal direttore del corso Massimo Folli. Quest’anno gli iscritti sono stati oltre 90 corsisti, provenienti da tutta la regione e non solo.

Dino Magistrelli