Domenica all’Astra “The Pursuit of Beauty” il corto che fa riflettere

“The Pursuit of Beauty”, il toccante cortometraggio italiano che esplora il tema della bellezza autentica, sarà presentato per la prima volta al pubblico europeo in occasione del Lucca Film Festival 2024. L’appuntamento è per domenica alle 18.30 al cinema Astra. Partecipare a questo evento è un grande onore per il team del cortometraggio, soprattutto perché si svolge nella città natale della troupe. Il film racconta la storia di una giovane donna che, oppressa dai canoni estetici irrealistici della società, trova una nuova consapevolezza attraverso un momento personale di riflessione, dopo un tragico evento. Il messaggio del cortometraggio invita a riscoprire il significato profondo della bellezza, che va oltre l’apparenza esteriore e si ritrova nei momenti condivisi, nell’evoluzione del corpo e nella crescita interiore. Realizzato in sole 72 ore, il cortometraggio ha già riscosso successo internazionale, vincendo come Miglior Corto nella sezione Young Factory del Social World Film Festival.