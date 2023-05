Domani tutti in posa per ‘Obiettivo Italia’

Il Gruppo della Consulta giovanile di Gallicano invita per domani dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, e per domenica, dalle 15 alle 18, tutta la popolazione della Valle del Serchio nella Piazzetta San Giovanni dove si trova il Ciaf per partecipare al nuovo progetto collettivo nazionale ‘Obiettivo Italia’, che avrà anche il supporto del comune di Gallicano. Un evento molto particolare denominato Obiettivo Italia – Censimento fotografico, organizzato dalla Federazione italiana associazioni fotografiche.

"Il 6 e 7 maggio, in contemporanea con quasi 200 circoli fotografici affiliati Fiaf – spiegano – allestiremo un set fotografico a Gallicano al Ciaf per raccogliere i ritratti che contribuiranno a realizzare il più ampio affresco corale della popolazione nazionale".

Negli oltre 200 set allestiti nelle piazze e nei luoghi pubblici in tutta Italia, ogni persona che intenderà aderire sarà, dunque, fotografata secondo uno schema iterato con metodo e rigore; inquadratura frontale, profondità di campo ridotta e ambientazione essenziale, affinché, in assenza di altre distrazioni visive, ciascun soggetto possa essere collocato con precisione nel tessuto sociale, diventando un tassello del mosaico finale.

"L’idea della Federazione è che la fotografia sia principalmente un fatto sociale, un eccellente strumento per raccontare la contemporaneità dove tutti siamo protagonisti, come fruitori ma anche come parte integrante della rappresentazione", dice Roberto Rossi, presidente Fiaf.

Fiorella Corti