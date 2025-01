Domani su Rai Uno “Linea Verde“ racconta Lucca

Appuntamento da non perdere con Linea Verde per scoprire Lucca su Rai Uno. La popolarissima trasmissione dedicata alle eccellenze culturali, enogastronomiche e naturalistiche dell’Italia, andrà in onda domani alle 12.20 con una puntata speciale dal titolo “Lucca, seguendo le note di Giacomo Puccini”. Con la musica del grande compositore lucchese in sottofondo, Peppone Calabrese, Livio Beshir e Margherita Granbassi accompagneranno i telespettatori in un viaggio attraverso le bellezze di Lucca e dintorni, tra storia, cultura e gastronomia, rendendo omaggio a Puccini.