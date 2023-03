Domani “Ohana Clinic“ compie un anno: attività e incontri gratuiti

Domani 1 aprile “Ohana Clinic“ in via Pesciatina 157-59 a Lunata, Centro clinico multidisciplinare delle dott. Veronica Celli e Rebecca Pagani, compie un anno. Per l’occasione l’equipe propone attività gratuite a partire dalle 15 con Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta, Eleonora Lorenzoni, operatrice olistica; le dottoresse Chiara Bertocchini, psicologa e tutor degli apprendimenti e Arianna Ercoli, neuropsicomotricista; alle 16 Sabrina Bertocchini col “Trucca Bimbi”; Federica Puccetti, dietista; Rebecca Pagani logopedista, Alessandra Gonnella, logopedista; Francesca Fedi, psicoterapeuta e Federica Puccetti, dietista.