Domani inaugura il ponte della Tambura

Si terrà domani alle 11 l’attesa inaugurazione del nuovo ponte della Tambura sulla strada provinciale numero 50 di Vagli. Il ponte era stato chiuso al transito nell’aprile del 2020 e poi demolito nel novembre del 2022 dalla Provincia di Lucca, perché per la mancanza dei requisiti essenziali di sicurezza. Dopo la soddisfazione già espressa da cittadini e amministratori del comune di Vagli Sotto per le prove di carico e il collaudo della struttura, eseguiti alla fine del mese scorso dai tecnici della Provincia e della ditta incaricata dei lavori, la Vando Battaglia costruzioni srl di Gallicano, è arrivata anche l’ufficialità dell’annuncio del presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini.

"E’ con grande soddisfazione che vi annuncio - si legge nella sua nota informativa - che giovedì inauguriamo il nuovo ponte della Tambura nel comune di Vagli Sotto. Come Provincia abbiamo demolito, nel novembre 2022, il vecchio ponte progettato dall’ingegner Morandi. Oggi, luglio 2024, inauguriamo quello nuovo, bello e sicuro. Un intervento importante, atteso, che abbiamo portato a compimento, con grande professionalità e superando tutte le difficoltà. Una grande cosa per la comunità di Vagli e per la nostra provincia".

Già annunciati i festeggiamenti in tutto il comune di Vagli Sotto, dove domani mattina dalle 11 saranno presenti anche le auto d’epoca dell’Associazione "Amici della Garfagnana Auto e Moto Storiche".

Fio. Co.