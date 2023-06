Domani il convegno “Sos Reumatologia il diritto alla cura“

"Sos Reumatologia - Il diritto alla cura (prima tappa)" è un importante convegno che analizza la situazione attuale e propone nuove vie. Appuntamento domani alle 9 al Centro di Sanità Solidale in via dei Macelli 101 a Lucca. E’ un’iniziativa della Società Medico Chirurgica Lucchese con invito a partecipare a un momento di confronto sulle difficoltà del sistema sanitario nazionale. L’incontro sarà l’occasione per presentare una nuova importante ipotesi di convenzione sanitaria che mira al miglioramento dell’accesso alle cure e alla qualità delle stesse. Info e prenotazioni 0583 327790).