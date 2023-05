Domani dalle 8.30 alle 13 apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti

Apertura straordinaria domani 20 maggio, dalle 8.30 sino alle 13 dell’Ufficio Passaporti della Questura di Corso Garibaldi n.115. L’apertura straordinaria, prevista in una giornata per molti non lavorativa, è destinata a coloro che, impossibilitati a prendere appuntamento per la richiesta di rilascio Passaporto, hanno comprovati motivi urgenti per partire quali: lavoro, salute, viaggi impellenti. Ciò consentirà di organizzare un viaggio anche all’ultimo minuto, magari approfittando delle prossime festività del ponte del due giugno, per trascorrere qualche giorno all’estero. Nell’occasione si procederà anche a consegnare i titoli a chi aveva presentat domanda presentata entro il 10 maggio.