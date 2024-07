Domani a ’Iam’ i Quartetti di Brahms. Concerto unicum nella “Rocca“

Le note di Mozart, Dvorak, Brahms, Beethoven, Schubert e Grieg in due luoghi unici e insoliti aperti appositamente per tre appuntamenti del Festival IAM e raggiungibili con navetta gratuita. Prosegue anche in questi giorni il 22esimo International Academy of Music Festival di Castelnuovo Garfagnana con eventi a ingresso libero all’insegna della grande musica per tutti eseguita da professionisti di prestigio internazionale. Dopo il concerto di ieri sera grande attesa per le prossime date del Festival, domani e sabato.

Domani alle 21.15 alla Rocca di Ceserana (Fosciandora) è in programma il concerto gratuito “I quartetti di Brahms”. Per raggiungere la Rocca di Ceserana, fortificazione antichissima e di indiscussa bellezza bisogna avventurarsi tra le colline terrazzate del comune di Fosciandora, e si verrà ripagati dalla vista all’interno della cinta muraria della Chiesa romanica di Sant’Andrea e nella sera di domani da un concerto eccezionale: i docenti del Festival eseguiranno i Quartetti di Brahms. Sarà disponibile una navetta gratuita su prenotazione al numero 3884671502 per arrivare al concerto alle 20.30 dal parcheggio di via Vittorio Emanuele. Gli interpreti sono: Anat Malkin al viola, Ruslan Biryukov al cello, Candace Chien al piano; Victoria Mushkatkol al piano, Nicholas Pappone al violino, Anat Malkin alla viola e Velleda Miragias al cello.

Sabato 6 luglio alle 21.15 di nuovo nella chiesa dei Cappuccini: musiche di Beethoven, Schubert e Grieg per il concerto gratuito eseguito dai docenti del Festival, con navetta gratuita dal parcheggio di via Vittorio Emanuele alle 20,30. Gli interpreti sono: Irina Tseitlin al violino, Efrem Briskin al piano, Irina Tseitlin al violino, Oksana Germain al pianoforte, Nils Neubert, tenore, Yuri Kim al piano.

Proseguono tutti i giorni a ingresso libero anche gli appuntamenti con le eccellenze degli studenti del festival: oggi alle 17,30 e alle 21,30, venerdì 5 luglio alle 17,30 e alle 21,15, sabato 6 luglio alle 17,30, domenica 7 luglio alle 17,30, sempre nella Saletta Suffredini Castelnuovo di Garfagnana. Domenica 7 luglio alle 21,15 al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, a ingresso libero, concerto finale di musica da camera dei migliori studenti.