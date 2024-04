Dolore in città per l’improvvisa scomparsa di Franca Lazzarini all’età di 56 anni

Lutto in città per l’improvvisa scomparsa di Franca Lazzarini (foto), morta all’età di 56 anni. A darne notizia il fratello Giorgio Angelo Lazzarini, Amministratore unico del Teatro del Giglio: “Un dolorosissimo saluto a Franca che ieri improvvisamente e prematuramente ci ha lasciati. Chi l’ha conosciuta sa quanto questa incomprensibile “ingiustizia” ci ha privato del suo sorriso, del suo amore e della sua vita tra noi. Per chi volesse salutarla, sabato mattina alle ore 10:30 si svolgerà il funerale presso la chiesa dell’Arancio. “Appresa la notizia dell’improvvisa scomparsa di Franca Lazzarini, sorella dell’Amministratore Unico del Teatro del Giglio, il Direttore Generale, il Direttore Artistico e il personale del teatro esprimono la loro vicinanza e le più sentite condoglianze a Giorgio Angelo Lazzarini e alla sua famiglia per il grave lutto che li ha colpiti“.

Franca, figlia dell’ex sindaco Giulio Lazzarini e di Argentina Santarlasci, lascia nel dolore due figlie, la sorella Anna e i fratelli Guido, Giorgio e Carlo. Ai familiari le condoglianze della nostra redazione.