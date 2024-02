Dolci conquista il successo. Ercoli medaglia d’argento

Gran bella prova degli atleti del Gs Lucchese Team Promotech alla 10ª edizione della White Marble Marathon di Carrara. Il menu della manifestazione prevedeva quattro distanze diverse per gli appassionati di running: la 10 km, la mezza maratona, la 30 km e la maratona sulla classica distanza dei 42 km e 195 m.

Nella Half Marathon 21K Marco Ercoli ha condotto al comando la gara sino al diciannovesimo km per poi cedere al ritorno veemente del varesino Michele Sarzilla, atleta probabile olimpico di triathlon, per giungere 2° davanti ad Andrea Fois in un profondo 1h 10’ 46”.

Nella Marble Hero 30k Mirko Dolci ha conquistato il successo e la gloria sulle strade del paradiso del marmo e, in totale solitudine, ha dominato la gara, tenendosi appena sopra l’ora e 50 minuti, per esattezza 1h 50’ 54”, precedendo Antonio Solano del Pisa Road Runners di ben 2 minuti e 22 secondi. Una bella soddisfazione per Mirko che vive nell’attesa di Sole, sua sedondogenica che tra poco dovrebbe venire alla luce. A lei e alla Compagna Rachele ha voluto dedicare la vittoria. Al terzo posto è giunto Massimo Farnaro.

Nella gara regina dell’evento, la White Marble Marathon 42K, Domenico Passuello è arrivato 4° assoluto, ma 2° italiano. Il forte atleta, figlio d’arte e livornese di nascita, in preparazione all’Ironman di metà marzo, ha sofferto parecchio durante il lungo tragitto, ma è riuscito ugualmente ad ottenere il suo record personale chiudendo la gara in 2h 32’ 06”.

Grande soddisfazione per il d.s. Prof. Gian Carlo Chittolini, che ha goduto oltre che per gli eccellenti risultati dei suoi ragazzi anche per l’ottima prestazione ottenuta dal suo pupillo Eyob Faniel Ghebrehiwet che a Siviglia, pur sconfitto da Yeman Crippa, nuovo recordman italiano di maratona, si è migliorato conquistando la partecipazione alle prossime Olimpiadi Parigine.