Dolce sorpresa di Natale. Damiano Carrara all’Agorà

Si accende il Natale alla biblioteca civica Agorà, con una serie di appuntamenti dedicati in modo

particolare ai ragazzi e ai bambini con le loro famiglie. Domani alle 17 si inizia con l’accensione delle luci natalizie in biblioteca e per l’occasione i bambini accompagnati da un adulto e anche i ragazzi potranno realizzare la propria lanterna natalizia, unica e pronta per illuminare le prossime festività. Per tutti cioccolata calda e pandoro.

In più il 3 dicembre, sempre alle 17, sarà ospite speciale della Biblioteca Damiano Carrara (nella foto) che svelerà ai bambini e ai loro genitori una ricetta natalizia speciale da poter poi riprodurre a casa. Per l’occasione sarà presentato anche il suo libro “Naturalmente. La mia pasticceria per tutti”, con firmacopie. “Mentre ci apprestiamo ad aprire la Fabbrica del Natale in vicolo San Carlo – afferma l’assessore alla cultura Mia Pisano – la biblioteca civica Agorà è già pronta con un ricco calendario di laboratori, letture, giochi e spettacoli teatrali per allietare i bambini e le famiglie durante le festività. Quest’anno avremo anche un ospite veramente speciale, il pasticcere Damiano Carrara, che si è prestato a realizzare un piccolo laboratorio per insegnare a cucinare un dolce natalizio: un’occasione davvero unica per i piccoli aspiranti chef e per le loro famiglie”.

Il programma natalizio della biblioteca civica Agorà proseguirà il 13 dicembre, nel pomeriggio alle 17 , con lo spettacolo teatrale “Giac e il Natale dimenticato”, a cura della Fondazione Toscana Spettacolo. La storia narra di Giac, che abita in un paese in cui tutti si sono dimenticati del Natale, compreso lui, che però sente che qualcosa non va e comincia a indagare. La produzione è di Officine T.O.K. con Elisabetta Dini, disegni e animazione digitale di Ines Cattabriga.

Un magico laboratorio dedicato ai bambini dai 4 anni in su si terrà invece nel pomeriggio del 18 dicembre, mentre venerdì 20 dicembre dalle 17 si gioca alla tombola con premi imperdibili: biglietti per la pista di pattinaggio, per il Museo della casa di Puccini, per Lucca Comics and Games e tanti altri gadget. Sabato 4 gennaio chiuderà infine gli eventi dedicati alle festività natalizie una lettura animata dedicata alla befana, a cura de La noce a tre canti. L’appuntamento è dedicato ai bambini di età compresa fra 3 e 6 anni. Tutti gli eventi sono gratuiti. Maggiori informazioni su www.bibliotecaagora.it.