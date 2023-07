Dodici volte “Abbraccia dove sei“ E’ il libro dell’insegnante Guidugli

Una raccolta di dodici racconti incastonati nella voce di due ninfe, Euridice ed Eco, che si fanno inizio e fine del ciclo della vita. E’ il libro della prof Laura Guidugli dal titolo “Abbraccia dove sei“ (Edizioni PeQuod), negli store online. L’ancestralità del mito si dispiega nel presente: un coro di voci che dicono l’amore, la sua affannosa ricerca, le sue mutevoli sfumature, dall’erotico passionale al filiale, materno, paterno, amicale, in un andirivieni all’insegna di quell’incompiuto sempre che è la vita quando scorre. Dodici racconti, tanti quanti i mesi dell’anno, con i loro suoni e i loro colori, le luci e le ombre, le carezze e i graffi, sciolti con garbo in altrettanti specchi della quotidianità. In questo a tu per tu con il vissuto, si racconta il riscatto dell’anonimato, del pantano delle storie personali che con delicatezza invita il lettore a rappresentarsi e a reinventarsi, a fare i conti con l’amico-nemico che ciascuno è per se stesso.

La polifonia delle voci trova nella struttura letteraria la formula più congeniale ad una narrazione rapsodica, snodata in una collana di sottotitoli, sottotraccia autonoma, narrazione nella narrazione, che rafforza la musicalità del mosaico di racconti. La prosa tersa e cristallina evoca un ritmo poetico

che ne arricchisce l’eleganza e la forza comunicativa del sentimento, fruibile per ogni tipo di lettore. Dodici racconti e un unico, semplice, messaggio: il fine della vita è la vita stessa. La vita chiama; vuole essere abbracciata tutta intera comunque si manifesti. A ciascuno il proprio dove.

Il libro, presentato in anteprima a Capannori in occasione dell’OpenMajo, proseguirà il suo ciclo di incontri in agosto a Villa Argentina-Viareggio; da settembre presso la libreria Ubik-Lucca e presso la Biblioteca comunale Artemisia, a cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori. A seguire, alle Biblioteche di Porcari e Altopascio e Massa. Laura Guidugli, docente di Lettere, vive a Lucca ed è alla sua seconda pubblicazione dopo il romanzo a quattro mani con Daniele D’Arrigo, Le separazioni d’argento (PeQuod, 2020). Per anni si è dedicata alla scrittura nell’ambiente di Julio Monteiro Martins. Attualmente collabora con il Premio Letterario Nazionale “Carlo Piaggia”.