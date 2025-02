Divulgatore del patrimonio culturale. Il premio a Lucca Comics&Games

Lucca Comics & Games ha ricevuto il riconoscimento come “Miglior divulgatore del patrimonio culturale” agli Acta Awards 2025. Il prestigioso premio, presieduto da Clara Svanera e patrocinato da Toscana Promozione Turistica, è stato simbolicamente consegnato nei giorni scorsi dall’assessore al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, nelle mani del direttore Emanuele Vietina che lo ha ritirato a nome di tutto coloro che operano per dare vita ogni anno al più grande community event d’Occidente.

Il riconoscimento è stato conferito alla manifestazione lucchese dalla giuria del Gist Acta (Archeological & cultural tourism award 2025). Alla sua terza edizione, il premio è attribuito dal Gruppo Italiano Stampa Turistica con l’obiettivo di favorire il rispetto, la valorizzazione, la fruizione e la comunicazione dei beni culturali di tutto il mondo e per il corretto e sostenibile sviluppo dei sistemi turistici.

In particolare questa la motivazione dell’assegnazione del riconoscimento: ”Il premio speciale divulgatore del patrimonio culturale viene assegnato a Lucca Comics & Games per essersi imposto nel panorama culturale italiano e mondiale come veicolo di creatività, diversità e di interazione tra varie forme d’arte. La kermesse, che ogni anno attrae e unisce persone provenienti da tutto il pianeta, rappresenta un autentico laboratorio di cultura globale, celebrando non solo il fumetto e il gioco in tutte le loro sfaccettature, ma promuovendo anche un dialogo interculturale attraverso la condivisione di idee, stili e narrazioni, in un ambiente dinamico, stimolante e inclusivo. La manifestazione offre anno dopo anno nuovi spunti di approfondimento e riflessione e l’affermazione di una forma di espressione artistica e culturale che trascende barriere linguistiche e geografiche”.

Questo premio segue la Medaglia d’Oro Pegaso conferita alla manifestazione dalla Giunta regionale Toscana (a giugno 2024) per la capacità di sensibilizzare su temi come la socializzazione, l’inclusione e il rispetto degli altri. A questo si aggiunge l’importante opera di promozione del territorio regionale in tutto il mondo.

Inutile sottolineare come lo spirito stesso della nel corso degli anni si sia sempre più orientato alla divulgazione del patrimonio culturle lucchese facendolo confluire all’interno dell’evento fino a farne l’uno elemento imprescindibile dell’altro.

Il riconoscimento ha suscitato ovviamente un’ondata di entusiasmo all’interno di tutta la grande famiglia di Lucca Comics.

“Tutto lo staff di Lucca Comics & Games è particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento al proprio lavoro – ha detto il direttore Emanuele Vietina – Perché premia il design consapevole di un evento che da tanti anni si prodiga per mettere in relazione le grandi industrie creative delle mitologie contemporanee con il patrimonio monumentale, in una relazione di reciproca esaltazione, considerando sempre le persone come epicentro di tutto, i partecipanti, che in questo modo non vivono passivamente i nostri monumenti ma li partecipano, creando non solo conoscenza ma una grande coscienza collettiva. Abbiamo – ha aggiunto ancora Vietina – ricevuto un bellissimo messaggio da una fan: ‘a Lucca Comics & Games la migliore parte dell’umanità incontra il grande patrimonio dell’Umanità’ “.