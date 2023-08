Divisi sulle navette gratis Confcommercio applaude Il Comitato è contrario

Fa discutere l’attivazione nei weekend di un servizio gratuito di navette tra il parcheggio Palatucci e piazza Santa Maria. Giudizio positivo da Confcommercio e dalla sua Commissione Città di Lucca. “Un’idea certamente lodevole – si legge in una nota congiunta –, per la quale ci eravamo già espressi favorevolmente in fase di concertazione e che, questo almeno è l’auspicio di tutti, dovrebbe portare un decongestionamento importante di auto nell’area di piazza Santa Maria. Salutiamo con favore il fatto che tale servizio sarà già in funzione questo weekend che vedrà sabato sera la Notte Bianca e quindi un afflusso eccezionale di persone. L’auspicio è che questa iniziativa possa prendere rapidamente piede, perché non c’è dubbio che un maggiore impiego del parcheggio Palatucci garantirebbe un alleggerimento rilevante del traffico in una delle aree più frequentate del centro storico nella fascia serale e notturna, come appunto quella di piazza Santa Maria”.

Di tutt’altro avviso il comitato Vivere il centro storico. "Giusto per dovere di precisione – scrive il comitato – è opportuno puntualizzare che quetso servizio di navette notturno non è gratuito come si dice, bensì ha un costo ben preciso che è di 5.800 euro, pagato con i soldi comunali e quindi con quelli di tutta la cittadinanza. Questo servizio che si tiene solo per i fine settimana dalle 20 alle 24 è funzionale ad incentivare l’uso del parcheggio Palatucci e scoraggiare quello selvaggio di Piazza S.Maria. A parte il fatto che il ritorno non lo utilizzerà pressochè nessuno perché la movida, sfortunatamente per chi risiede in quelle zone, finisce ben oltre le 24, francamente dobbiamo osservare che ci sarebbe stato un altro modo sicuramente più economico: mettere una pattuglia di vigili fissa a fare multe a chi contravviene in piazza S.Maria, cosicchè l’inciviltà si sarebbe trasformata in un vantaggio per il Comune che avrebbe guadagnato e risolto il problema senza mettere le mani in tasca ai cittadini".

"Un altro punto che merita attenzione è che le poche centinaia di metri di distanza fra piazza S.Maria e piazzale Don Baroni oppure Palatucci, un giovane che starà 3 ore fuori dal bar con il bicchiere in mano, se li potrebbe fare tranquillamente a piedi. Noi comprendiamo che l’amministrazione comunale ritiene che questo provvedimento abbia l’approvazione del mondo intero perché concordato con l’associazione commercianti. Ma non sarebbe più giusto che questi soldi venissero pagati soltanto da chi ci guadagna?".