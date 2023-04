Divertimento a tavola Apre C-Lab

Il tempio del divertimento. Questo l’obiettivo di Francesco Marcucci che sabato 22 aprile aprirà la sua seconda attività: dopo la pizzeria di Porcari parte "Under C-Lab", gioco di parole a livello fonetico che fa sembrare "club" inteso come riunione di persone con medesimi interessi, ma che invece sta per laboratorio di cucina. In fondo sarà entrambi. Ha assunto dieci persone, mix tra giovani e figure professionali di esperienza e in seguito sarà la volta di altri. "L’idea è partita perché a Lucca non c’è uno spazio simile. Avremo il settore gastronomico, con cucina semplice ma tipica, stessa qualità e materie prime del locale di Porcari – spiega Francesco Marcucci – ma non volevamo che la gente andasse soltanto a cena. Avremo un evento ogni sera: tutti i mercoledì dj David Togni, il giovedì "Il cervellone", domande tra i tavoli stile "Il Milionario" con Gerry Scotti e chi vincerà si aggiudicherà dei premi, ad esempio una cena. Ogni venerdì e sabato cover e tribute band, abbiamo firmato i contratti con le più conosciute.

Si parte questo sabato con quella di Vasco Rossi, ma avremo anche gli "Abba Dream", la tribute dei Queen. La domenica sera piano bar e caraibica. Ma sempre dal vivo. Questo il denominatore comune. In estate utilizzeremo – prosegue l’imprenditore – un palco da 24 metri quadrati e la capienza del locale sarà di circa 400 posti, fino a 200 in inverno. Infine saranno cinque le qualità di birre grazie all’accordo con la nota marca Carlsberg. Sancita anche l’intesa con Martini per i cocktail. Insomma, un luogo dove divertirsi. Investimento da 200 mila euro. Sabato all’apertura saranno presenti i sindaci di Altopascio e di Porcari, rispettivamente Sara D’Ambrosio e Leonardo Fornaciari.

