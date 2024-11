“Dissenso superabile su laghetti e collegamento al casello“

Un dissenso superabile. Questo ciò che è emerso nella Conferenza dei Servizi sugli assi viari per quanto riguarda Capannori e le due condizioni che il sindaco Giordano Del Chiaro aveva posto. Semaforo verde sulla prima: sarà ridotta al massimo la sopraelevazione della strada nell’area dei laghetti di Lammari. Ok al bosco con una implementazione di alberature che il Commissario ha accettato e con la Regione che prevederà ulteriore verde per ampliare il "polmone" di compensazione.

Il dissenso superabile espresso dal Comune di Capannori è sull’altra condizione: la "bretellina" di collegamento da Antraccoli al casello del Frizzone; infrastruttura complementare che è considerata dal Municipio di piazza Moro basilare per evitare il traffico, in primis quello pesante, da via Chelini a Tassignano e che il Commissario non ha al momento garantito. Cosa accadrà adesso? La summa di quanto sviscerato in Conferenza dei Servizi, dovrà arrivare, con atto ufficiale, in Regione, Ente che si è impegnato a superare l’impasse per la realizzazione della "bretellina". Dopo le festività natalizie Capannori spera di intascare anche questo sì. Il progetto esecutivo arriverà verosimilmente a metà 2025.

Nel frattempo, il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, afferma: "Dissenso superabile se avremo certezza in un atto formale della realizzazione del collegamento dell’asse nord-sud al casello autostradale del Frizzone attraverso la realizzazione contestuale della bretellina e dell’adeguamento di via Tazio Nuvolari e via del Rogio, così come previsto dal protocollo d’intesa del settembre 2023. Senza tale collegamento l’opera è monca e delocalizza in modo inaccettabile il traffico nell’area centrale del nostro territorio. Condizione contemplata anche nel protocollo d’intesa del settembre 2023, sottoscritto anche dal Commissario e da Anas".

