Disperso nel bosco. Ritrovato dopo ore in buone condizioni

I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti in località Brancoli, nel morianese, per la ricerca di una persona dispersa nei boschi. Dopo vari tentativi la sala operativa del 115 è riuscita ad avere un contatto con il disperso e ad individuarlo tramite le coordinate. Dopo varie ore di ricerche l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute e accompagnato alla macchina da parte dei vigili del fuoco e del personale Sast.