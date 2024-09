Dispenser per carta e saponi ll dono di Industrie Celtex alle scuole di Montecarlo

Le Industrie Celtex donano dispenser per carta e saponi alle scuole elementari e medie di Montecarlo. Circa 70 distributori, con relative ricariche installati in pochi giorni.

All’evento erano presenti la preside Angelica Cecchi, il sindaco Marzia Bassini, il vice Ugo Lunardi, docenti e rappresentanti dei genitori. Angelica Cecchi ha voluto sottolineare l’importanza della donazione.

"Grazie a Celtex abbiamo arredato tutti i locali del nostro istituto, dai bagni per alunni e insegnanti a quelli per il personale amministrativo, fino alle sale comuni, come la mensa. Una svolta che ci consentirà di garantire carta protetta ad alunni e personale scolastico", ha detto la preside. Entusiasta anche il sindaco Marzia Bassini: "La scuola è il luogo in cui si impara ad essere i cittadini del domani e una corretta educazione civica passa anche dai valori di igiene e pulizia. Per questo è importante educare gli studenti alle buone pratiche igieniche e per farlo è necessario avere a disposizione strumenti professionali che consentano di svolgere un lavoro efficace".

Industrie Celtex, da sempre sensibile a queste tematiche ha tra i propri valori fondanti quello di contribuire al benessere quotidiano e all’igiene delle persone e degli spazi pubblici e privati. Un obiettivo che da sempre accompagna la visione dell’ amministratore delegato Andrea Bernacchi. "Le scuole – dice – sono luoghi in cui bambini e ragazzi trascorrono gran parte della loro giornata e per questo è fondamentale garantire loro un alto livello di igiene e sicurezza. Come azienda locale siamo profondamente orgogliosi di supportare il territorio che ci circonda, in particolare se si tratta di progetti che toccano l’istruzione".

Ma.Ste.