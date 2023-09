Discoteca sotto le stelle Serata al Caffè delle Mura con dj set e musica revival

Discoteche chiuse? Le luci non si spengono, la musica – quella del Green Ship, la Casina e Pianeta Rosso – nemmeno. Venerdì si apre la prima “nightlife“ della città, a cielo aperto dalle 22 fino alle 2 di notte al Caffè delle Mura dove i dj Marco Lazzaroni e Fabio Mago si alterneranno in consolle per una scaletta trasversale fra le generazioni, con la più trascinante musica pop degli anni ’70, ’80, ’90. Il tutto a ingresso libero.

“Riceviamo tanti solleciti dalle famiglie sulla questione discoteche – spiegano gli assessori Mia Pisano e Remo Santini che ieri hanno presentato l’evento – soprattutto da genitori preoccupati per i figli che devono spostarsi in Versilia e Garfagnana per trovare discoteche. Stiamo incontrando imprenditori interessati, si tratta di trovare soluzioni e le giuste location. Intanto abbiamo pensato di regalare alla città questo evento di fine estate, per divertimento e socialità che vanno a braccetto con la valorizzazione dei nostri monumenti simbolo, come il Caffè delle Mura appunto“. Il ringraziamento degli assessori è andato anche ai due Dj, che hanno compreso l’esigenza di contenere la spesa e l’importanza di dare vita a una bella festa intergenerazionale. E i residenti che ne penseranno? “Abbiamo scelto una location, il Caffè delle Mura che è un po’ decentrata, la musica sarà a decibel giusti e per il resto – aggiungono Pisano e Santini – ci auguriamo di incontrare un minimo di comprensione. Ricordiamo che a Lucca è saltato anche il concerto dei Chemical Brothers“.

Il palco “naturale“ dove si esibiranno i dj sarà lo splendido loggiato del Caffè delle Mura, la “pista“ dove ballare sarà invece la piazza. Il resto lo farà la musica con le indimenticabili canzoni evergreen. “Rivivere l’atmosfera unica di quei momenti e svelare ai giovani, che ancora si divertono con quelle canzoni, la musica che ha scandito il tempo, i sogni e la vita di almeno due generazioni: questi – sottolineano gli assessori– sono gli obiettivi di una iniziativa che pone anche nuovamente l’attenzione sulla mancanza di un locale notturno di aggregazione o discoteca sul territorio comunale“. Conto alla rovescia iniziato, info sull’evento di venerdì sul sito www.turismo.lucca.it.

Laura Sartini