Discoteca, privati fatevi avanti Varata la mozione di Forza Italia “Meno rischi e più lavoro“

C’era una volta il Pianeta Rosso, poi diventato Kuku poi diventato supermercato. C’era una volta anche la Casina Rossa, il Green Ship, il Golden Boy. Oggi nella Piana di Lucca non c’è più l’ombra di una discoteca, per i giovani non c’è altra scelta che “migrare“ con rischi al moltiplicatore sulle strade e apprensione delle famiglie. A smuovere la palude stagnante, la mozione presentata dal gruppo Forza Italia, primi firmatari, approvata in consiglio comunale.

“La nostra mozione è dedicata ai giovani – spiegano i consiglieri comunali forzisti Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci – e alla loro richiesta di una discoteca, che attualmente sul nostro territorio comunale non è presente. L’intensione è quella di andare incontro sia alle problematiche sollevate più volte dalla cittadinanza per quanto riguarda gli spostamenti verso territori limitrofi che sono costretti a vivere coloro che vogliono passare una serata con gli amici divertendosi, ma anche vuole porre le basi per costruire un nuovo percorso di lavoro per le nuove generazioni. Un ringraziamento particolare va all’assessore Cristina Consani, con delega alle politiche giovanili, con cui abbiamo presentato di concerto la mozione e che più volte si è rivelata particolarmente sensibile al tema, ribadendo pubblicamente con vigore la necessità di spazi di ritrovo per le nuove generazioni e assicurando il suo impegno per colmare questa carenza. Ringraziamo anche i colleghi di maggioranza Niccolò Maltese e Diego Carnini per aver partecipato“. Intenzioni che mirano alla concretezza: “Con questa mozione invitiamo sia l’amministrazione a cercare un soggetto privato che investa sul nostro territorio, certamente al di fuori del centro storico tenendo conto delle esigenze di tranquillità di tutti cittadini in questo campo, sia a ’soluzioni ponte’ cioè a proseguire quella macchina di eventi già messi in moto da questa amministrazione oltre a da sostegno a quelle associazioni nel mondo di giovani che promuovono iniziative. Lucca deve riparte anche da qui, dalle richieste che da anni arrivano do punti di riferimento per tutti coloro che vogliono passare una serata in compagnia dei proprio amici divertendosi, come gruppo Forza Italia ribadiamo il nostro massimo impegno“

L.S.