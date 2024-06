Discarica abusiva e rifiuti incendiati in località Pulecino

Gli abitanti della località Pulecino, vicino al santuario della Madonnina tra Antraccoli e Tempagnano, nonostante le proteste e gli esposti al comune di Lucca, segnalano discariche abusive in un campo della zona lungo una via poderale e i miasmi che ne derivano a seguito degli incendi. Di notte c’è chi scarica, dà fuoco e se ne va. Solo al mattino, per i miasmi del fumo, ci si rende conto dell’ennesimo obbrobrio. Gli abitanti sono preoccupati e indignati. Infatti, benché questa situazione si protragga da anni e sia stata denunciata a chi di dovere, mai è stato preso un provvedimento.