Diritti inviolabili e solidarietà. Conferenza all’Unitre di Barga

Riflettere sulla Costituzione, la legge fondamentale alla base della società civile e politica, è sempre un’occasione per accrescere la nostra consapevolezza di cittadini responsabili e attivi. Così, lunedì alle 17, in Sala Colombo (via del Giardino) UNITRE Barga invita alla conferenza dell’avvocato Fabio Quintavalli dal titolo "La Costituzione tra diritti inviolabili della persona e doveri inderogabili di solidarietà", che fa seguito alla precedente relativa all’Art.1. Sarà analizzato l’Art.2, porta d’ingresso nel nostro ordinamento dei diritti inviolabili della persona, così come dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, collante della comunità repubblicana. Le loro caratteristiche saranno arricchite anche facendo riferimento ad esempi pratici riferiti a sentenze della Corte Costituzionale. L’ Avv. Quintavalli è appassionato di Diritto Costituzionale. Per informazioni sulle attività di Unitre Barga APS consultare il sito www.unitrebarga.it.